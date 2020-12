Proces, który ma na celu nadanie odpowiedniego kształtu metalom

Gwintowanie odbywa się na podstawie ustalonych odgórnie właściwości technicznych. Możemy efekty tego procesu podzielić na gwinty metryczne oraz symetryczne. Po przeprowadzeniu wspomnianego podziału nie stanowi najmniejszego problemu wykonanie gwintów trójkątnych, trapezowych, okrągłych, czy chociażby rurowych. Wszystkie rodzaje zależą też od średnicy oraz nadanego wcześniej kierunku obrotu. Proces ten dostosowywany jest względem oczekiwań zleceniodawcy i wymaga precyzji ze strony wykonujących go specjalistów.

Gwintowanie przy użyciu specjalnych urządzeń

Opisywane gwintowanie to jedna z najbardziej popularnych metod obróbki metalicznej. Umożliwia on dostosowanie gwintów względem określonych wymagań. Firma Farem Poland w swojej codziennej działalności umożliwia wykonywanie tychże produktów za pomocą specjalnych maszyn do gwintowania. Wszystko to dzięki współpracy z gwintownikami i wygniatakami. Technologia zastosowana w tym rozwiązaniu pozwala na wykonywanie nawet znacznie bardziej zaawansowanych prac dla klientów przedsiębiorstwa. Dla bardziej wymagających klientów możliwe jest realizowanie tzw. gwintowania ręcznego.